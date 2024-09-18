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        T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.09.2024 - 00:00
        T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        DOSYA NO : 2023/144 Esas
        KARAR NO : 2023/796


        Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/12/2023 tarihli ilamı ile 6 AY 20 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan ancak TCK'nın 51. Maddesi gereğince hapis cezasının ERTELENEREK 1 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA karar verilen Metin ve Nesli kızı, 01/10/1999 doğumlu, Antalya, Muratpaşa, Gebizli mah/köy nüfusuna kayıtlı SULTAN DÖNMEZ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 13.09.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02091246