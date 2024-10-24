T.C. ANTALYA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

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T.C. ANTALYA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/142

KARARNO: 2024/395



Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan Sanık Hasan Demiray hakkında mahkememize açılan dava sonunda; mahkememizin 24/09/2024tarih, 2024/142esas, 2024/395 karar sayılı kararı ile; TCK. 102/2,35/2,62 maddeleri gereğince7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK.53/1. Maddesi gereğince belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verildiği, sanık müdafi tarafından karara karşı istinaf talebinde bulunulduğu, gerekçeli kararın ve sanık müdafiinin istinaf dilekçesinin tüm araştırmalara rağmen Müşteki TETYANA MULESA'ya tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan " birer gazete veya ayrıca elektronik ortamda" ibaresi gereğince bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında karar özetinin ve sanık müdafiinin istinaf talebinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 22/10/2024