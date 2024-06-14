T.C. ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/687 Esas

DAVALI : HALİL ATAMAN Duacı Mah. 9007 No.Lu Sk. No:12 Kepez / Antalya Kepez/ ANTALYA



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dosyanın yeniden işleme konulması dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 15/10/2024 günü saat: 11:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,dosyanın yeniden işleme konulması dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.