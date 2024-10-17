T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/369 Esas

DAVALI : MUAMMER TOPBAŞ - 556*****902 - İsmail ve Meryem oğlu, 13/04/1960 doğumlu



Davacı Hülya Topbaş tarafından Muammer Topbaş aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan tanıma ve tenfiz davası ara kararı gereğince;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğ olunamadığından dava dilekçesi ve duruşma tarihi 01/11/2024 günü saat 09.30'un ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nın 122. maddesi gereği,dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz,128. madde uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde,davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ayrıca 139. madde uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLAN olunur.