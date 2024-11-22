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        T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.11.2024 - 00:00
        T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO: 2023/793ESAS
        KARAR NO: 2024/680 KARAR


        Sanık AYŞEGÜL SOYTÜRK üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nın 204/1 maddesi kapsamındaki Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin25/09/2024 tarih ve 2023/793esas, 2024/680karar sayılı ilamı ile;
        5237 sayılı TCK’nın204/1 maddesi kapsamında; 5 yıl süre ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNE dair ceza verilmiş olup,
        Memik ve Fatma kızı06/11/1997 Nurdağı doğumlu AYŞEGÜL SOYTÜRK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1-7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu,
        3-Hüküm fikrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı AYŞEGÜL Soytürk'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02127384