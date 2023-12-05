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        Haberler Resmi İlanlar T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/251 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/251 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 14.12.2023 - 17:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:30

        T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/251 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/251 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

        1 NOLU TAŞINMAZIN

        Özellikleri : Antalya İli, Döşemealtı İlçe, DÜZLERCAMI Mahalle/Köy, 9946 Ada, 5 Parsel, Satışa konu taşınmaz 9946 Ada 5 Parsel ana taşınmazın Döşemealtı Belediye hizmet alanı içerisinde bulunmakta olup, borçlu adına 1/1 tam hisseli olup, tapuda arsa olarak gözükmektedir.Halen boş bir arsa konumundadır. Çevrede kısmi yapılaşmalar mevcuttur. Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre; ana taşınmaz arsa vasfında olup,Döşemealtı Belediyesindeki imar durumuna göre 1/1000 lik uygulama imar planında ayrık nizam,2 kat müsaadeli,su basman kotu 0,50 m,taks -- ,kaks 0,60 olup konut alananında kalmaktadır.Ancak Ek Bilgiler kısmında parsel içim zemin etüdü,parsel ve temel aplikasyonları yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez notu düşülmüştür.

        Adresi : Düzlerçamı Mahallesi,Uzunkuyu Caddesi, No 88 Döşemealtı/Antalya

        Yüzölçümü : 452 m2

        İmar Durumu : Belediye kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda düzenlenmiş numarataj belgesi bulunmamakta olup. Ulusal Adres Kayıt Sisteminde ( MAKS) : Düzlerçamı Mahallesi Uzunkuyu Caddesi No: 88 olarak geçtiği tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerinde düzenlenmiş herhangi bir Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır.

        Kıymeti : 4.068.000,00 TL

        KDV Oranı : %10

        Kaydındaki Şerhler: MUHTELİF KURUM HACİZLERİ VE S... A... LEHİNE 20/01/2023 TARİH

        1372 YEVMİYE NOSU İLE AİLE KONUTUDUR ŞERHİ VARDIR.Tapu kaydındaki gibidir.

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma

        Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 15:00

        Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 15:00

        2.Artırma

        Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 15:00

        Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 15:00

        05/12/2023
        Ayla DURMUŞ
        İcra Müdür Yardımcısı
        132521
        E İMZALIDIR

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01900102
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