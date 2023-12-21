T.C. ARAPGİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ARAPGİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/56 Esas06/12/2023 Konu : Gaiplik HÜSEYİN TUZLUCA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HÜSEYİN TUZLUCA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06/12/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 48970481900
ADI SOYADI : HÜSEYİN TUZLUCA
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : ZÖHRE
DOĞUM TARİHİ : 11/12/1933
DOĞUM YERİ : ARAPGİR