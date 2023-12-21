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        T.C. ARAPGİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.12.2023 - 00:00
        İ L A N
        T.C. ARAPGİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/56 Esas06/12/2023 Konu : Gaiplik HÜSEYİN TUZLUCA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HÜSEYİN TUZLUCA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06/12/2023
        GAİP TC KİMLİK NO : 48970481900
        ADI SOYADI : HÜSEYİN TUZLUCA
        BABA ADI : MEHMET
        ANA ADI : ZÖHRE
        DOĞUM TARİHİ : 11/12/1933
        DOĞUM YERİ : ARAPGİR

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954388
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