Örnek No:55*



T.C.

ARTVİN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Artvin İli Merkez Seyitler Köyü 154 ada 46 parsel sayılı taşınmaz tarla vasfında olup belediye mücavir alan sınırları dşında köy yerleşik alan sınırları içinde kalmaktadır,taşınmazın mevzi yada uygulama imar planı bulunmamaktadır, yola cephesi vardır, taşınmaz kadastro parseli olup imar Kanunu'nun 15., 16. veya 18., madde uygulamasının yapılmamıştır,taşınmaz Artvin Belediyesi sınırları dşında kalmaktadır ancak Seyitler Köyü'nün bir kısmı Artvin Belediyesi mücavir alan sınırları iinde ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalmakta olup şehrin gelişme alanı içerisindedir, taşınmazın üzerinde herhangi bir irtifak hakkı tesisi veya üst hakkın olamdığı tespit edilmiştir, taşınmaz Seyitler Köyü sınırları içerisinde imar planı olmayan kısımda olup Seyitler Köyü'nün bir kısmı Artvin Belediyesi İmar Planı Sınırlarında kalmaktadır, ayrıca Seyitler Köyü köy yerleşik alanı içerisinde Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkesine ait imar planı bulunmakla birlikte yine bu plana yakın çevrede Kredi Yurtlar Kurumuna, Emniyet Müdürlüğü'ne, Fen Lisesi'ne Sağlık Ocağına, ve TOKİ 'ye ait imar planları bulunmaktadır, Seyitler Köyü ulaşım, altyapı ve çöp toplama hizmetlerinden yararlanmakla birlikte şehrin gelişme alanı içerisinde kalmtakdır, Seyitler Köyü'nün tüm bu yönlerine yönelik izahı yapılan hususlar doğrultusunda her ne kadar imar planı dışında olsada taşınmazın arsa olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır, taşınmazda kapama meyve bahçesi niteliğinde olmayan münferit halde bulunan 2 adet ayva ağacı, 3 adet dut ağacı bulunmaktadır.

Adresi : Artvin İli Merkez Seyitler Köyü Artvin Merkez / ARTVİN

Yüzölçümü : 6.610,40 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.255.331,71 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Artvin İli Merkez Seyitler Köyü 154 ada 49 parsel sayılı taşınmaz tarla vasında olup belediye mücavir alan sınırları dşında köy yerleşik alan sınırları içinde kalmakta olup taşınmazın mevzi yada uygulama imar planı bulunmaktadır, yola cephesi vardır, taşınmazın tapu kaydında ''korunma alanıdır'' beyanı vardır, taşınmaza komşu 154 ada 48 parsel sayılı taşınmaz 1. derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı beyanı bulunmaktadır, taşınmaz kadastro parseli olup imar Kanunu'nun 15., 16. veya 18., madde uygulamasının yapılmadığı, taşınmaz Artvin Belediyesi sınırları dşında kalmaktadır ancak Seyitler Köyü'nün bir kısmı Artvin Belediyesi mücavir alan sınırları iinde ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalmakta olup şehrin gelişme alanı içerisindedir, taşınmazın üzerinde herhangi bir irtifak hakkı tesisi veya üst hakkın olamdığı tespit edilmiştir, taşınmaz Seyitler Köyü sınırları içerisinde imar planı olmayan kısımda olup Seyitler Köyü'nün bir kısmı Artvin Belediyesi İmar Planı Sınırlarında kalmaktadır, ayrıca Seyitler Köyü köy yerleşik alanı içerisinde Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkesine ait imar planı bulunmakta birlikte yine bu plana yakın çevrede Kredi Yurtlar Kurumuna, Emniyet Müdürlüğü'ne, Fen Lisesi'ne Sağlık Ocağına, ve TOKİ 'ye ait imar planları bulunmaktadır, Seyitler Köyü ulaşım, altyapı ve çöp toplama hizmetlerinden yararlanmakla birlikte şehrin gelişme alanı içerisinde kalmtakdır, Seyitler Köyü'nün tüm bu yönlerine yönelik izahı yapılan hususlar doğrultusunda her ne kadar imar planı dışında olsada taşınmazın arsa olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Adresi : Artvin İli Merkez Seyitler Köyü Artvin Merkez / ARTVİN

Yüzölçümü : 2.304,21 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.969.242,94 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:35

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :Artvin İli Merkez Seyitler Köyü 154 ada 57 parsel sayılı taşınmaz tarla vasında olup belediye mücavir alan sınırları dışında köy yerleşik alan sınırları içinde kalmakta olup taşınmazın mevzi yada uygulama imar planı bulunmamaktadır, yola cephesi vardır, taşınmaz kadastro parseli olup imar Kanunu'nun 15., 16. veya 18., madde uygulamasının yapılmadığı, taşınmaz Artvin Belediyesi sınırları dışında kalmaktadır ancak Seyitler Köyü'nün bir kısmı Artvin Belediyesi mücavir alan sınırları içinde ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalmakta olup şehrin gelişme alanı içerisindedir, taşınmazın üzerinde herhangi bir irtifak hakkı tesisi veya üst hakkın olmadığı tespit edilmiştir, taşınmaz Seyitler Köyü sınırları içerisinde imar planı olmayan kısımda olup Seyitler Köyü'nün bir kısmı Artvin Belediyesi İmar Planı Sınırlarında kalmaktadır, ayrıca Seyitler Köyü köy yerleşik alanı içerisinde Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkesine ait imar planı bulunmakta birlikte yine bu plana yakın çevrede Kredi Yurtlar Kurumuna, Emniyet Müdürlüğü'ne, Fen Lisesi'ne Sağlık Ocağına, ve TOKİ 'ye ait imar planları bulunmaktadır, Seyitler Köyü ulaşım, altyapı ve çöp toplama hizmetlerinden yararlanmakla birlikte şehrin gelişme alanı içerisinde kalmaktır, Seyitler Köyü'nün tüm bu yönlerine yönelik izahı yapılan hususlar doğrultusunda her ne kadar imar planı dışında olsa da taşınmazın arsa olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Adresi : Artvin İli Merkez Seyitler Köyü Artvin Merkez / ARTVİN

Yüzölçümü : 815,64 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.545.527,81 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:05

Satış Memuru

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.