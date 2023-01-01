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        T.C. ARTVİN SULH HUKUK MAHKEMESİ (SATIŞ MEMURLUĞUNDAN)

        İlandır
        Giriş: 03.01.2024 - 00:00

        İ L A N


        T.C.
        ARTVİN
        SULH HUKUK MAHKEMESİ
        (SATIŞ MEMURLUĞUNDAN)


        ESAS NO : 2023/1 Tereke Satış


        Müteveffa YURDAKUL GÜLTEKİN'in terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR AY içinde varsa belgeleriyle Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyelerin mirasçıları şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur. 28/12/2023

        Elif Milcan GENÇ
        Satış Memuru
        104301
        e-imzalıdır

        MÜTEVEFFA : YURDAKUL GÜLTEKİNT.C. 29839073900
        Artvin İli Artvin İLi Merkez Çarşı Mahallesi Hane No: 200 Cilt No:1 BSN:1 sırasında
        nüfusa kayıtlı İsmail ve Gülhanım'dan olma 14/10/1937 doğumlu.


        Adres:ARTVİN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ayrıntılı Bilgi: ELİF MİLCAN GENÇ Satış Memuru
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01960807
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