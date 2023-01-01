İ L A N



T.C.

ARTVİN

SULH HUKUK MAHKEMESİ

(SATIŞ MEMURLUĞUNDAN)



ESAS NO : 2023/1 Tereke Satış



Müteveffa YURDAKUL GÜLTEKİN'in terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR AY içinde varsa belgeleriyle Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyelerin mirasçıları şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur. 28/12/2023

Elif Milcan GENÇ

Satış Memuru

104301

e-imzalıdır

MÜTEVEFFA : YURDAKUL GÜLTEKİNT.C. 29839073900

Artvin İli Artvin İLi Merkez Çarşı Mahallesi Hane No: 200 Cilt No:1 BSN:1 sırasında

nüfusa kayıtlı İsmail ve Gülhanım'dan olma 14/10/1937 doğumlu.



Adres:ARTVİN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ayrıntılı Bilgi: ELİF MİLCAN GENÇ Satış Memuru