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        T.C. ARTVİN SULH HUKUK MAHKEMESİ (SATIŞ MEMURLUĞUNDAN)

        İlandır
        Giriş: 04.01.2024 - 00:00
        T.C. ARTVİN SULH HUKUK MAHKEMESİ (SATIŞ MEMURLUĞUNDAN)

        ESAS NO : 2023/3 Tereke Satış
        Müteveffa Beşir ARSLAN'ın terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR AY içinde varsa belgeleriyle Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.
        MÜTEVEFFA : BEŞİR ARSLAN T.C. 31354023506
        Artvin İli Artvin İli Merkez İlçesi Ortaköy Köyü Cilt No: 3 Hane No: 217 BSN:4 sırasında
        nüfusa kayıtlı Hasan Basri ve Binnaz'dan olma 25/03/1930 doğumlu.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962103
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