T.C.

AYDIN

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2022/553

KARAR NO : 2022/742



Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin 07/12/2023 tarih ve2022/553 E., 2022/742 K. Sayılı ilamı ile Sanık Kerım Mammetdurdyyev hakkında Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması neticesinde üzerine atılı suçu işlemiş olduğu anlaşılmakla subut bulan eylemine uyan 5275 sayılı kanunun 97/1 Maddesinin atfıyla 5237 sayılı TCK nın 292/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli, suç kastının yoğunluğu, suç sebep ve saikleri de dikkate alınarak takdiren ve teşdiden7 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkileri dikkate alınarak cezasından TCK 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AY 25 GÜN HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, dair verilen kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine verilecek beyanın tutanağa geçirilmek suretiyleİzmir Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yoluna başvurabileceği aksi halde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup,Mehmetdurdi oğlu, 24/07/1994 Türkmenistan doğumlu, Kerım Mammetdurdyyev'in tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ,29, 30. ve müteakip maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.