T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

AYDIN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALİKİ ADA PARSEL NO TAŞINMAZ VASFI KAMULAŞTIRILAN ALAN 2023/1126 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. AHMET KORKMAZ

FERİT KARABULUT

MEHMET KARABULUT

PERİHAN ÖZDEMİR

VİCDAN GÜLŞEN 639 Parsel BAHÇE 467,33 m2