T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 06.11.2024 - 00:00
T.C.
AYDIN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
AYDIN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
|DOSYA NO
|TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|TAŞINMAZ MALİKİ
|ADA PARSEL NO
|TAŞINMAZ VASFI
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|2023/1126
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|AHMET KORKMAZ
FERİT KARABULUT
MEHMET KARABULUT
PERİHAN ÖZDEMİR
VİCDAN GÜLŞEN
|639 Parsel
|BAHÇE
|467,33 m2