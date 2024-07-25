T.C.

AYVALIK

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



11.07.2024



İ L A N

ESAS NO : 2023/724

KARAR NO :2024/280



Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2024 tarihli ilamı ile TCK 86/2 maddesinde düzenlenen Basit Yaralama suçundan 5 Yıl süreyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve müsadere kararı verilen Tamer ve Fatma oğlu 18/08/1990 doğumlu İstanbul, Beşiktaş, Abbasağa Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı AYHAN ARSEVEN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı tebliğ edilememiş olup,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri gereğince gazetede ilanın tebliğine yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 15 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenine belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.