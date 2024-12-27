T.C. BABAESKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BABAESKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



DOSYA NO : 2024/332 Esas



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kırklareli ili Babaeski ilçesi, Nadırlı Köyü, 114 ada, 3 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : Davalı: HAYATİ AKCAN 298*****026 T.C. Kimlik Numaralı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Davacı: TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/332 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/12/2024