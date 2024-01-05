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        T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 05.01.2024 - 00:00
        T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/321 Esas
        İLAN

        Davacılar Cengiz Dursun ve Murat Dursun tarafından dava konusu Samsun İli Bafra İlçesi Koruluk Mahallesi, 1030 parsel ile 1034 sayılı taşınmazların arasında 13,5dönüm genişliğindeki taşınmazın ve 1030 parselin yakınında bulunan yaklaşık 6 dönüm genişliğindeki taşınmazların adına tapuya tescili için Bafra Maliye Hazinesi aleyhine dava açıldığından, ekli olarak gönderilen krokide belirtilen söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/321 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 28/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962381
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