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        T.C. BAKIRKÖY 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.06.2024 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY
        10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.16767794-2022/185-Ceza Dava Dosyası

        04/06/2024


        İ L A N


        Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Tunahan GÖÇER hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda TCK 158/1-f, 52/2, 53, maddelerince 3 yıl 4 ay hapis ve 4.820 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, gıyabında verilen karar sanık Tunahan GÖÇER ( TC Kimlik No:13714547990) gösterdiği adreslerde ve yapılan adres araştırmasında tebliğine yarar açık adresi bulunmadığından tebliğ edilememiş olup;7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde usulünce sözlü veya yazılı Mahkememize veya bulunduğu yer en yakın Mahkemesine başvurmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02044240