Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.01.2024 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY
        11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İ L Â N


        DOSYA NO : 2022/684
        KARAR NO : 2023/104


        Mala Zarar Verme suçundan mahkememizin 21/03/2023 tarihli 2022/684 E ve 2023/104 K sayılı gerekçeli kararı ile hakkında 5237 sayılı TCK'nın 151/1 maddesi gereğince takdiren 3 AY 10 GÜN HAPİSCEZASI İLE ile cezalandırılmasına, TCK 51/1 maddesi gereğince cezasının ertelenmesine ve TCK 51/3 maddesi gereğince 1 yıl denetim süresi belirlenmesine karar verilen Salih ve Senem'den olma 1993 Filistin doğumlu, Hadi Salih Ahmed Kandil'e 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,İLAN OLUNUR.22/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962462
        Şurada Paylaş!