T.C.

BAKIRKÖY

11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L Â N



DOSYA NO : 2022/684

KARAR NO : 2023/104



Mala Zarar Verme suçundan mahkememizin 21/03/2023 tarihli 2022/684 E ve 2023/104 K sayılı gerekçeli kararı ile hakkında 5237 sayılı TCK'nın 151/1 maddesi gereğince takdiren 3 AY 10 GÜN HAPİSCEZASI İLE ile cezalandırılmasına, TCK 51/1 maddesi gereğince cezasının ertelenmesine ve TCK 51/3 maddesi gereğince 1 yıl denetim süresi belirlenmesine karar verilen Salih ve Senem'den olma 1993 Filistin doğumlu, Hadi Salih Ahmed Kandil'e 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,İLAN OLUNUR.22/12/2023