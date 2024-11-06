T.C. BAKIRKÖY 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

BAKIRKÖY

12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/519

KARAR NO : 2024/445



Nitelikli Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 24/09/2024 tarih ve 2023/519 Esas-2024/445 Karar sayılı ilamı ile sanığın TCK'nin 158/1-f-son, 43, 62, 52/2-4 maddeleri gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS ve 40.880 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık, Khaled ve Wesam oğlu, 01/10/2004 Mısır doğumlu OMAR KHALED FAWZY AMMAR tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04/11/202