T.C. BAKIRKÖY 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

BAKIRKÖY

12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/144

KARAR NO : 2024/478



Nitelikli Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 02/10/2024 tarih ve 2024/144 Esas-2024/478 Karar sayılı ilamı ile sanığın katılan Nejla'ya yönelik eylemi nedeniyle BERAATİNE, katılan Emrah'a yönelik eylemi nedeniyle TCK'nin 158/1-f-son, 168/2, 62, 52/2 maddeleri gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS ve 2.040 TL ADLİ PARA CEZASI ile, katılan Salih'e yönelik eylemi nedeniyleTCK'nin 158/1-f-son, 168/2, 62, 52/2 maddeleri gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS ve 920 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık, Bahtiyar ve Letafet oğlu, 08/04/1982 Tashkent doğumlu RUSTAM KARSHIEV tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04/11/2024