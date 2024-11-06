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        T.C. BAKIRKÖY 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 07.11.2024 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY
        12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2024/144
        KARAR NO : 2024/478


        Nitelikli Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 02/10/2024 tarih ve 2024/144 Esas-2024/478 Karar sayılı ilamı ile sanığın katılan Nejla'ya yönelik eylemi nedeniyle BERAATİNE, katılan Emrah'a yönelik eylemi nedeniyle TCK'nin 158/1-f-son, 168/2, 62, 52/2 maddeleri gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS ve 2.040 TL ADLİ PARA CEZASI ile, katılan Salih'e yönelik eylemi nedeniyleTCK'nin 158/1-f-son, 168/2, 62, 52/2 maddeleri gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS ve 920 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık, Bahtiyar ve Letafet oğlu, 08/04/1982 Tashkent doğumlu RUSTAM KARSHIEV tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02116230