T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L Â N



DOSYA NO : 2024/363

KARAR NO : 2024/466



Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin 14/10/2024 tarihli 2024/363 E., 2024/466 K sayılı gerekçeli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 292/1 maddesi gereğince 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ravil ve Terane oğlu,23/01/1993 Azerbaycan doğumlu, ABUHUSEYN JALILOV' a 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19/11/2024