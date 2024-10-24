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        T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.10.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı: 2024/209 Esas
        Konu: Gaiplik

        14/10/2024


        İSTANBUL MUHAKEMAT (HAZİNE) MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
        Hakkında Mahkememizde açılan gaiplik davası devam etmekte olan İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Kazlıçeşme Mahallesinde bulunan 88 pafta, 762 ada, 7 parsel sayılı 84,37m² taşınmazın maliki Hiristaki hakkında bilgi sahibi olanların 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02109611