T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2009/873 Esas

KARAR NO : 2024/584



Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/06/2024 tarihli ilamı ile 79/1.b maddesi gereğince VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ÜSTSOY-DİĞER) (TCK 53/1-c), 16660 TL ADLİ PARA, VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), 2 YIL 6 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Nura oğlu, 04/05/1970 doğumlu, Mardin, Midyat, Yerliislam nüfusuna kayıtlı MEDENİ KILIÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPILAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR.11.09.2024