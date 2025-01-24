T.C.

BAKIRKÖY

24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/479

Karar No: 2024/637



İLAN



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mohammed ve Huriye oğlu 1954 Filistin doğumlu, sanık Yusfi ABDERRAHİM,

Hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, 19/11/2024 tarih 2024/479 Esas2024/637 Karar sayılı ilamı ileTCK' nun 142/2-bmaddesi uyarınca verilen 2 YIL 1 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına dair sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen adresine tebligat çıkarılmış ancak sanığa ulaşılamadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE YEREL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 23/01/2025