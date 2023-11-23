T.C. BAKIRKÖY 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIĞA KARAR TEBLİĞİ İLANI



Mahkememizden verilen 23/11/2023 tarih 2023/8-687 sayılı kararı ile kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK 142/1-E,,62 mad.ger. 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair kararın SANIK HADİ SALİH AHMED KANDİL 'e tebliğ işlemi adresinin bulunamaması sebebi ile gerçekleşememiştir.

1-İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 27/12/2023