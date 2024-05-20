T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/600 Esas

KARAR NO : 2023/477



Hakaret suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/09/2023 tarihli kararı ile TCK'nun 125/2 yollamasıyla TCK'nun 125/1 TCK'nun 125/4, TCK’nun 62/1. Maddesi gereğince 1.740,00 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNE şeklindeki hükmün HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 231/8 maddesi uyarınca BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA karar verilmiş, Yılmaz ve Nermin oğlu, 01/07/1963 SÖKE doğumlu, AYDIN, SÖKE, Kemalpaşa mah/köy nüfusunda kayıtlı TC Kimlik No:18709493528 olan sanık Arif AKKİRLİ'nin adresine gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16/05/2024