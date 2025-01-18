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        T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.01.2025 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2024/442 Esas
        KARAR NO : 2024/719


        Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/12/2024 tarihli ilamı ile 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Emel oğlu, 09/03/2000 doğumlu, ALAA ALHASAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.
        İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 HAFTA içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 13.01.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02158604