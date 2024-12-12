T.C.

BAKIRKÖY

4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: .93962984-2024/374-Ceza Dava Dosyası



İLAN METNİ



Basit Yaralama suçundan Mahkememizin 2024/374 esas 2024/410 karar ve 23/10/2024 tarihli ilamı ile Kamil ve Enise oğlu, 06/05/1960 Misinli doğumlu Sanık Metin MADAK (TC 323*****410)'ın TCK.86/2,86/3-e,29 maddelerinin tatbiki ile 5 Yıl Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Nedeniyle Denetimli Serbestlik karar verildiği, beyanında belirli bir adresinin bulunmadığını, bila mekan yaşadığını vedosyada adresine yapılmış bir tebligatın ve mernis adresinin bulunmadığı anlaşılmakla;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ilanen tebliğine,

2-Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde usulüne uygun sözlü veya yazılı Mahkememize veya bulunduğu yer en yakın Mahkemesine başvurmak suretiyle İstinaf yolunun açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 09/12/2024