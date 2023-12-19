T.C BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/381 Esas

DAVALILAR : 1- BURHAN ÖLKER - 128*****946 TC kimlik nolu, HASAN ve ŞENNO oğlu, 02/04/1973 doğumlu

2- OLHA ZYCHKOVA - 993*****678 Yabancı kimlik nolu, ANATOLİY ve IRYINA kızı, 19/09/1981 doğumlu,

DURUŞMA TARİHİ : 15/02/2024 günü saat 09:40

Davacı MÜGE AKSU tarafından Davalı BURHAN ÖLKER aleyhine açılan Evlat Edinme davasının yapılan yargılamasında;

Davalılar Burhan Ölker'in bulunduğu cezaevinden firar etmesi, Olha Zychkova'nın aktif yakalama kararı bulunmadı nedeni ile ön inceleme davet tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 139.madde gereğince tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmalarının, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ve HMK 150. maddesi hükümleri uyarınca duruşmaya gelmedikleri veya gelipde davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği ihtar olunur. 01/12/2023