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        T.C. BAKIRKÖY 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.05.2024 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2022/864 Esas
        KARAR NO : 2023/695


        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Talıf ve Tamara kızı, 22/07/1990 doğumlu,DINARA OZEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.,
        Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.05.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02029554