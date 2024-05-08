T.C. BAKIRKÖY 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/864 Esas

KARAR NO : 2023/695



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Talıf ve Tamara kızı, 22/07/1990 doğumlu,DINARA OZEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.05.2024