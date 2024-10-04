T.C. BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/315 Esas

KARAR NO : 2024/438



Kasten yaralama suçundan hakkında mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/07/2024 tarihli ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Hasan ve Fehıme oğlu, 01/01/2002 Halep doğumlu Suriye uyruklu katılan AHMET REŞİT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 24/09/2024