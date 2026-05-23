        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 23:50

        İLAN

        T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2016/305 Esas
        DAHİLİ DAVALI : EROL YAVAŞ - (TCKN:29491507232)


        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nüfus Kaydının Tashihi davasının yapılan yargılamasında;
        Dava, Hatice Arslan'ın, davacıların kardeşi olmadığının tespiti ile, nüfus kaydında görünen babası Veli Arslan'ın nüfus kaydından silinmesi kararı verilerek, Veli Arslan'ın nüfus kaydının tashihine, Hatice Arslan babasının Selim Yavaş olduğunun tespiti ile Selim Yavaş'ın nüfus kaydının tashihine karar verilmesine ilişkindir.
        Mahkememizce Dahili Davalı EROL YAVAŞ'a dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış ancak tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Yukarıda belirtilen ilan metninin Dahili Davalı EROL YAVAŞ'a tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde beyanda bulunulması ve TK 31.maddesine göre son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılması ilan ve tebliğ olunur.
        Durusma Günü: 09/07/2026 günü saat: 10:35 duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ayrıca 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği, dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02477441