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        T.C. BAKIRKÖY 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2022/99 Esas


        DAVALI :OSMAN ŞENTÜRK Soğucak Mahallesi Genç Kuşadalılar Villaları, No:72Kuşadası/ AYDIN
        Davacılar tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce yapılan adres araştırmasında adresiniz tespit edilemediğinden ıslah dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Davacı vekilinin ıslah dilekçesinde; sözleşmenin yerine getirilmemesi kaynaklı davalılara ödemiş olduğu 80.000,00 TL(521.730,00 TL Dava tarihi itibariyle) +3.500.000,00 TL(Dava Konusu Taşınmazın Rayiç Bedeli) + 368.643,00 TL Toplam Kira Tutarının(Gecikme tazminatı olduğu kabulüyle), 23/05/2023 tarihli bilirkişi raporunda Yargıtay yerleşik içtihatları gereğince denkleştirici adalet prensibi uygulanarak elde edilen 4.390.373,00 TL 'nin dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka faizi ile müvekkiline iadesini talep etmiş olduğu ıslah dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde beyanda bulunabileceğiniz tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01960588
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