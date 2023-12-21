T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/501 Esas

DAVALI : İSA AĞ Tozkoparan Mah. Ali Rıza Gülcan Cad. Metro Sok. Ülkükent Sitesi A-4 Blok Daire:17Güngören/ İSTANBUL

Davacı BETÜL AĞ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında; Duruşma Günü: 07/02/2024 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen ve tebliğ olunur.