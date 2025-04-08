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        T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.04.2025 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY
        6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2025/37 Esas
        Konu : ilan metni

        30.01.2025


        Davacı , SEMA POLAT ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Çankırı ili, Orta ilçesi, Dodurga Mah/Köyü, C:5, H:56, Bsn:15' de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Neriman evladı 07/08/1973 doğumlu Haluk Demirhan' ın 20 yıldır kendisinden haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen Haluk Demirhan hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/37 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 1. Kez ilanen duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02201971