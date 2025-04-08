T.C.

BAKIRKÖY

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/37 Esas

Konu : ilan metni

30.01.2025



Davacı , SEMA POLAT ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Çankırı ili, Orta ilçesi, Dodurga Mah/Köyü, C:5, H:56, Bsn:15' de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Neriman evladı 07/08/1973 doğumlu Haluk Demirhan' ın 20 yıldır kendisinden haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen Haluk Demirhan hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/37 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 1. Kez ilanen duyurulur.