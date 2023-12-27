T.C. BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/719 Esas



DAVALI : DILDORA MADJIDOVA - MODRİD XUJA GUNJOYİSH MAHALLE NO:59 EV SAMARKAND ÖZBEKİSTAN



Davacı ERCAN KILIÇ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; davalıya tebligatın yapılamaması üzerine dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine,ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 122 maddesi gereğince 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği ve cevap dilekçesinde HMK 318 maddesi gereğince tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek suretiyle elinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde elinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunluluğu olduğu, süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ve aleyhine yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davacının muvaffakatı olmaksızın iddiasını genişletebileceği veya değiştirebileceği,

HMK madde 147-belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yoklukluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verilebileceği,

Durusma Günü: 20/03/2024 günü saat: 12:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.