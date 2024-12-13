T.C.

BAKIRKÖY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/440 Esas

Karar No: 2024/497 Karar

12/11/2024



İ L A N



Bakırköy 7 Asliye Ceza Mahkemesinin 27/09/2024 tarihli 2023/440 esas ve 2024/497 karar sayılı kararı ile taksirle yaralama suçundan sanık Necip Pelit'in beraatine karar verilmiş olup Aziz ve Layluma oğlu 01/01/1992 Afganistan doğumlu müşteki Seyid Feridullah Sadat'ın bilinen yurt içi adresine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddeleri gereğince yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 12/11/2024