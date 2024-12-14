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        T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.12.2024 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı: E.12114903-2024/354-Ceza Dava Dosyası
        Konu:

        12.12.2024


        İ L A N


        Bakırköy 7 Asliye Ceza Mahkemesinin 19/07/2024 tarihli 2024/354 esas ve 2024/570 karar sayılı kararı ile Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan sanık Muhammed Sabah ve Semıra oğlu 01/01/1993 Suriye doğumlu Fehit AVEYS'e 2.240 TL Adli Para Cezasıverilmiş olup sanığın bilinen yurt içi adresine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1-Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddeleri gereğince yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 12/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02140116