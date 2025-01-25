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        T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.01.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO: 2024/224


        DAVALI: ZAHİDE ALPTEKİN - 18*******40


        Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizde ulaşılamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Aleyhinize açılan dava dilekçesine karşı iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesi ve eklerini mahkememize ibraz etmeniz, cevap vermediğiniz takdirde ise hmk’nun 128. maddesi uyarınca davayı inkar etmiş sayılacağınız ihtarı, ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02162440