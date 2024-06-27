T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.

BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/369 Esas

KARAR NO : 2024/269



Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2024 tarihli sanık Hüseyin GÜLTEKİN' in nitelikli dolandırıcılık suçundan CMK' nun 223/2-e maddesi gereğince Beraatine, Sanık Emre CANSU' nun TCK 158/1-f-son maddesi gereğince 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 4.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf yolu açık olarak verilen gerekçeli karara ait dava dosyasında; Recep ve Pembe oğlu, 01/07/1984 Makedonya doğumlu müşteki Salıh REDJEPOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.06.2024