T.C.

BAKIRKÖY

9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2024/36 Esas

12/12/2024

İLANEN TEBLİĞ



Bakırköy 9 Aile Mahkemesi,

Davalı İBRAHİM BARRİ, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu, Mahmoud ve Fakhrie oğlu, 20/12/1966 doğumlu, Kotek Mah. Nusaybin Cad. No:123/4 Artuklu/MARDİN adresinde iken ikametgahı meçhul.

Mahkememizin 05/12/2024tarih, 2024/830 Karar sayılı ilamıyla;

"1-Davanın kabulü ile;

Mardin ili, Artuklu ilçesi, Alımlı Mah./köy, CN:18, HN:69, BSN:1'de nüfusa kayıtlı, Kanco ve Hamdiye kızı, 20/04/1985 doğumlu, 40219874320 TC kimlik numaralı FİKRİYE BARRİ ile Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu, Mahmoud oğlu, 20/12/1966 doğumlu İBRAHİM BARRİ'nin TMK 166/1 madde gereği evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuğu 3105/2016 doğumlu, 11379198526 TC kimlik numaralı MUSTAFA BARRİ ve 08/12/2017 doğumlu, 11376198680 TC kimlik numaralı ELİFNUR BARRİ'nin velayetinin davacı anneye verilmesine,

3- Velayetleri davacı anneye verilen müşterek çocuklar ile davalı baba arasında her ayın 2. ve 4. haftası Cumartesi saat 09.00 - 20.00 arası, dini bayramların 2. günü saat 09.00-20.00 arası, babalar gününde sabah 09.00 - 20.00 arası şahsi ilişki kurulmasına, süre sonunda çocukların davacı anneye iadesine,

4-Hüküm altına alınan kişisel ilişkiye uyulmaması, zorluk çıkarılması halinde velayetin değiştirilmesine karar verilebileceği hususunun velayet sahibi davacıya ihtarına, kişisel ilişki sonucunda çocuğun velayet sahibi davacıya tesliminde zorluk çıkartılması halinde kişisel ilişkinin sınırlandırılabileceği ya da kaldırılabileceği hususunun davalıya ihtarına, (ihtar edildi)

5-Müşterek çocuklar adına kayıtlı gayri menkul kaydı ve banka mevduat hesabı bulunmadığında velayet takip dosyası açılmasına mahal olmadığına ileride kazanılması halinde TMK 353 maddesi uyarınca 15 gün içinde beyanda bulunması yönünden davacıya ihtarat yapılmasına (ihtar edildi) ve velayet takip dosyası açılmasına,

6-Alınması gereken 427,60 TL maktu harç davacı tarafından peşin karşılandığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

7-Davacı tarafın yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi olmadığından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, vekalet ücreti takdirine yer olmadığına," dair karar verilmiştir. Kararın adresi meçhul olan davalı İBRAHİM BARRİ'ye ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, karar tebliğini ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/12/2024