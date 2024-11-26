T.C. BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/848 Esas

DAVACI: HÜSNÜ TEMEL-16528404336

VEKİLİ: Av. MUSTAFA ÇAĞRI YILMAZ - [16069-60568-34765]

DAVALILAR :

1- ALİYE KES-

2- ALİYE YANIK-

3- NERMİN ERÇAK-



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Davalılardan MUSTAFA SULMAZ'a tebligat yapılamamış olup tüm araştırmalara rağmen de adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesi ekli duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden,

Davalıya, 19.02.2025 günü saat 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmadığı veya bir vekil ile temsil edilmediği, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine engel bir husus da bildirmediği takdirde, Balıkesir ili, Bandırma ilçesi,Paşamescit Mahallesi 220 ada 19 parsel ve 220 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verileceği, tahkikat ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hüküm verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.