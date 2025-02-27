T.C.

BERGAMA

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/212

Karar No : 2024/640



İLAN



Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26/12/2024 tarih, 2024/212 Esas, 2024/640 Karar sayılı ile sanık Ali ACAR hakkında "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan yapılan yargılama sonunda;

Sanık Ali ACAR hakkında"kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık"suçundan neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 12.500,00-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına dair verilen kararın sanık Ali ACAR (Şerif oğlu, Nebahat'ten olma, 12/01/1969 doğumlu. T.C. Kimlik No: 377*****944)'ın Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebligat imkanı bulunamamıştır.

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla veya bu hususta bir dilekçe vererek İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/02/2025