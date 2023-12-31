T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 31.12.2023 - 00:00
T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/709 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/709 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Derebucak Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen dosyada ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazın belirtilen yer kadarının Derebucak Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Derebucak Belediye Başkanlığı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
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DOSYA NO
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YERİ
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ADA-PARSEL NO
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KAMULAŞTIRILAN M2
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ADI SOYADI
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2023/709
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Konya İli,
Derebucak İlçesi,
Sarayönü Mahallesi
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129 ada 154Parsel
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335,43 m² mülkiyet
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1-ABDULLAH AKTEKE
2-ABDULLAH ŞAN
3-ABDURRAHMAN ŞAN
4-AYŞE GÜNER
5-AYŞE ŞAN
6-AYŞE YILMAZ
7-BEKİR ŞAN
8-DERYA JABRİ
9-FATMA KAMAŞIK
10-FATMA ŞAN
11-FATMA YAKA
12-FATMANA TAKAVCI
13-GÖKHAN YAKA
14-HALE KARACA
15-HASAN YAKA
16-HASAN ALİ ŞAN
17-HASAN ALİ ŞAN
18-HATİCE YAVUZARSLAN
19-HAVVA SUCU
20- HÜSEYİN AKTEKE
21-HÜSEYİN ŞAN
22-MEHMET ŞAN
23-MEHMET HAKAN YAKA
24-MUAMMER AKBAŞ
25-MUSTAFA AKBAŞ
26-MUSTAFA KEMAL ŞAN
27-NECİP ŞAN
28-RAMAZAN AKTEKE
29-SALİH ŞAN
30-ŞADİ ŞAN
31-ZÜLEYHA ÖZTÜRK