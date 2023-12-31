T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/709 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Derebucak Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen dosyada ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazın belirtilen yer kadarının Derebucak Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Derebucak Belediye Başkanlığı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

DOSYA NO YERİ ADA-PARSEL NO KAMULAŞTIRILAN M2 ADI SOYADI 2023/709 Konya İli,

Derebucak İlçesi,

Sarayönü Mahallesi 129 ada 154Parsel 335,43 m² mülkiyet 1-ABDULLAH AKTEKE

2-ABDULLAH ŞAN

3-ABDURRAHMAN ŞAN

4-AYŞE GÜNER

5-AYŞE ŞAN

6-AYŞE YILMAZ

7-BEKİR ŞAN

8-DERYA JABRİ

9-FATMA KAMAŞIK

10-FATMA ŞAN

11-FATMA YAKA

12-FATMANA TAKAVCI

13-GÖKHAN YAKA

14-HALE KARACA

15-HASAN YAKA

16-HASAN ALİ ŞAN

17-HASAN ALİ ŞAN

18-HATİCE YAVUZARSLAN

19-HAVVA SUCU

20- HÜSEYİN AKTEKE

21-HÜSEYİN ŞAN

22-MEHMET ŞAN

23-MEHMET HAKAN YAKA

24-MUAMMER AKBAŞ

25-MUSTAFA AKBAŞ

26-MUSTAFA KEMAL ŞAN

27-NECİP ŞAN

28-RAMAZAN AKTEKE

29-SALİH ŞAN

30-ŞADİ ŞAN

31-ZÜLEYHA ÖZTÜRK