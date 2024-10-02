Örnek No:55*

T.C.

BİGA

İCRA DAİRESİ

2023/2541 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2541 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Biga İlçe, KAYNARCA Mahalle/Köy, çınarpınar mevki Mevkii, 106 Ada, 195 Parsel, Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kaynarca Köyü, Çınarpınar Mevkii, tapuda 106 Ada 195 Nolu parselde kayıtlı yüzölçümü 3.099,17 m2 Ana taşınmaz niteliği TARLA vasfında taşınmaz. 106 Ada 195 Nolu Parsel : Çanakkale İli Biga İlçesi Kaynarca Köyü hudutları dahilinde olup, yüzölçümü olarak 3.099,17 m2 alana sahip taşınmaz hali hazırda boş durumdadır. Parsel topoğrafik yönden eğimli, makinalı tarıma elverişli, kuru tarım arazisidir. Parsel her türlü bitki deseni ekimine müsait tarım arazisi statüsündedir. Taşınmazın takdir edilen değeri 223.338,17-TL dir.

Adresi : Çanakkale İli Biga İlçesi Kaynarca Köyü Biga / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 3.099,17 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 223.388,17 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 14:00

30/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.