T.C.

BİRECİK

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/852 Esas

08/01/2025



İLAN METNİ

TMK.nun 713/4. maddesi gereğince dava konusunun Müvekkillerim, Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Uğurcuk Mahallesi 582 parsel içinde A harfi ile gösterilen alan içinde 74.591,95 m2’lik taşınmazı uzaktan ve yakından ilgi ve alakası bulunanların Mahkememizin yukarıda esas sayılı dava dosyasına 3 ay içerisinde müracaatta bulunmaları, aksi takdirde söz konusu taşınmazın TMK.nun 713. maddesi gereğince tesciline karar verilebileceği hususu İLAN OLUNUR.