Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.02.2025 - 00:00
        T.C.
        BİRECİK
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/852 Esas

        08/01/2025


        İLAN METNİ

        TMK.nun 713/4. maddesi gereğince dava konusunun Müvekkillerim, Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Uğurcuk Mahallesi 582 parsel içinde A harfi ile gösterilen alan içinde 74.591,95 m2’lik taşınmazı uzaktan ve yakından ilgi ve alakası bulunanların Mahkememizin yukarıda esas sayılı dava dosyasına 3 ay içerisinde müracaatta bulunmaları, aksi takdirde söz konusu taşınmazın TMK.nun 713. maddesi gereğince tesciline karar verilebileceği hususu İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02165732