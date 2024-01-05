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        T.C. BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.01.2024 - 00:00
        T.C. BİRECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2021/905 Esas

        Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
        Dava konusu ABDULLAH DEMİR(TCKN:578****258) tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen Şanlıurfa ili, Birecik İlçesi Saha Mahallesinde bulunan krokide A harfi ile gösterilen tapulama harici4160.08 m2 lik taşınmaz;
        Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
        Adres : BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962601
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