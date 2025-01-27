T.C.

BODRUM

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



TASFİYENİN KAPATILMASI İLANI



ESAS NO: 2017/4 Tereke

Mahkememizde açılan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davasının 27/12/2024 tarihli ek kararı gereğince; müteveffa Rasin BERK (T.C. Kimlik No: 42817968050) hakkında Mahkememizce İİK.nun 254. Maddesi gereğince TASFİYENİN KAPATILMASINA, tasfiyenin kapatılması kararının İİK.nun 254/son maddesi gereğince ilanına karar verilmiş bulunduğu, İcra ve İflas Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ ve gereği ilan olunur. 27/12/2024