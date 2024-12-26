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        T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 27.12.2024 - 00:00
        T.C.
        BODRUM
        1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2024/10 Tereke Satış

        Konu : Basit Tasfiye İlânı

        09.12.2024

        TASFİYENİN İFLÂS HÜKÜMLERİ GEREĞİBASİT USÛLDE YAPILDIĞINA DAİR İLÂN


        MİRAS BIRAKAN:MUZAFFER AKSOY - TC No:50959200358 -Mustafa Kemal ve Behiye oğlu, Yukarıkale-01.07.1940 dğ.lu, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Zühtüpaşa Mah. nüfusuna kayıtlı
        Mahkemesi: Bodrum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 02.02.2024 gün, 2020/1 Tereke Esas sayılı kararı.
        Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerinin basit usûlde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflâs başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilân olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02146854