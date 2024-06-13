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        T.C. BODRUM 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.06.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. BODRUM 2. AİLE MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/681
        DAVACI : MEHMET FAYSAL İLBAŞ


        Davacı Mehmet Faysal İlbaş tarafından açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan yargılamasında;
        Adresinize ulaşılamadığından ilanen tebligata karar verildiği anlaşılmakla; mahkememizin 02/01/2024 tarihli ara kararı gereğince 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 32/2 maddesi gereğince uygunsuz mahiyette olan dava dilekçesinin hakaret ve kaba sözler içermeyen halinin tekrar düzenlenerek sunulması için tarafınıza iki haftalık kesin süre verilmesine, verilen süre içinde belirtilen şekilde yeni bir dilekçe mahkememize sunulmaz ise tekrar bu konuda süre verilmeyeceği ve dava dilekçesi dikkate alınmaksızın davanın açılmamış sayılmasına karar verilip yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02047961